Campania: approvato l'atto triennale 2026-2028 per il turismo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 giu - La Giunta regionale della Campania ha approvato l'Atto triennale di indirizzo per il Turismo 2026-2028, documento che definisce gli obiettivi strategici della politica turistica regionale per il triennio di riferimento, individua le priorita' di intervento, fissa le linee di azione che guidano la programmazione annuale e stabilisce il raccordo tra la programmazione regionale e quella nazionale ed europea. Esso costituisce il riferimento fondamentale per la predisposizione del Programma annuale della Regione per il Turismo, strumento attraverso cui la strategia triennale si traduce in interventi operativi, assegnazione di risorse e azioni concrete sui territori.

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