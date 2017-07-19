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            Campania: approvato l'atto triennale 2026-2028 per il turismo -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 giu - 'Con l'Atto triennale di indirizzo per il turismo 2026-2028 la Regione Campania compie una scelta chiara: programmare con una visione di lungo periodo, superando la logica degli interventi episodici e costruendo una strategia capace di rafforzare stabilmente la competitivita' del sistema turistico regionale. Il nostro obiettivo e' valorizzare l'intera Campania, promuovendo non soltanto le mete gia' consolidate, ma anche quei territori di straordinario valore storico, culturale, naturalistico, religioso e sportivo che meritano di entrare a pieno titolo nei circuiti turistici nazionali e internazionali', cosi' l'assessore al Turismo e Promozione del territorio della Regione Campania, Vincenzo Maraio.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 28-06-26 18:25:59 (0388)PA 5 NNNN

              


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