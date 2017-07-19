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            Campania: approvato dalla giunta il Ddl di assestamento

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 lug - La giunta regionale della Campania ha approvato il Disegno di Legge di assestamento del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e la relativa variazione di bilancio, garantendo il pieno rispetto degli equilibri contabili. La proposta viene trasmessa al Consiglio Regionale, con richiesta di esame in via d'urgenza. Con il Ddl si da' atto del permanere degli equilibri di bilancio e, sulla scorta delle risultanze derivanti dalla chiusura delle scritture contabili dell'esercizio precedente, si propone una variazione al bilancio di previsione 2026/2028 al fine di sostenere la spesa obbligatoria del bilancio regionale.

            com-Dca.

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