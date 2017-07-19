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            Campania: approvate le prime Dmo per gestire le destinazioni turistiche

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 lug - La Campania compie un passo decisivo verso un nuovo modello di turismo.

            Con la conclusione della prima fase di valutazione delle candidature per il riconoscimento delle Destination Management Organization (DMO) prende forma un sistema che punta a cambiare il modo in cui i territori si presentano e competono sui mercati nazionali e internazionali. Le DMO non sono un nuovo livello amministrativo, ma lo strumento attraverso cui Comuni, imprese, operatori turistici, associazioni e comunita' locali iniziano a lavorare insieme per costruire una destinazione riconoscibile, organizzata e competitiva. L'obiettivo e' passare dalla promozione dei singoli luoghi alla valorizzazione di interi territori, mettendo in rete cultura, paesaggio, ricettivita', mobilita', eventi, enogastronomia e servizi.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 26-07-26 16:20:15 (0357)PA 5 NNNN

              


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