Campania: altri 2,4 milioni di indennizzi per brucellosi bufalina

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - Prosegue l'impegno della Regione Campania a sostegno delle aziende bufaline colpite dall'emergenza brucellosi e tubercolosi.

L'Assessorato all'Agricoltura ha disposto la liquidazione di oltre 2,4 milioni di euro alle aziende bufaline che hanno subito la distruzione parziale o totale della mandria a seguito dei provvedimenti straordinari per il controllo delle malattie infettive nel periodo 2017-2021. Il provvedimento si inserisce nel piu' ampio piano di indennizzi avviato lo scorso mese di novembre con lo stanziamento di oltre 9,2 milioni di euro sul triennio 2025-2027 a favore di 271 aziende. Di queste risorse, oltre 6 milioni sono gia' stati liquidati nel corso del 2025.

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