Campania: altri 2,4 milioni di indennizzi per brucellosi bufalina -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - 'Quella bufalina - spiega l'assessora all'Agricoltura Maria Carmela Serluca - e' una filiera strategica per l'agricoltura campana. La nostra azione si sviluppa lungo due direttrici complementari: da un lato confermiamo il sostegno economico alle aziende precedentemente colpite dall'emergenza sanitaria, dall'altro rafforziamo gli investimenti strutturali per prevenire e contenere future criticita'. Con la liquidazione dell'ulteriore tranche di indennizzi manteniamo l'impegno nei confronti delle aziende bufaline campane che hanno subito danni rilevanti; al contempo, stiamo supportando gli investimenti in prevenzione e innovazione attraverso gli interventi programmati nel quadro del Complemento di Sviluppo Rurale, per rendere il comparto piu' forte e competitivo. Il nostro obiettivo e' accompagnare le imprese non solo nel superamento delle criticita' pregresse, ma anche sostenerle nel lungo periodo con percorsi di sviluppo sostenibili e duraturi'.

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