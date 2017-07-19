Campania: al via gli incontri sui Piani di Gestione Forestale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 lug - Grande attenzione alle foreste da parte della Regione Campania, Assessorato all'Agricoltura, che rafforza l'azione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale attraverso un insieme di misure che interessano la pianificazione, la prevenzione del rischio idrogeologico e degli incendi, e gli investimenti per l'incremento delle superfici forestali. Tra le principali iniziative, prende il via un ciclo di incontri territoriali per accompagnare Comuni ed enti pubblici campani nella partecipazione al bando da 5,4 milioni di euro per la redazione dei Piani di Gestione Forestale. Prosegue inoltre l'attuazione degli interventi del PR Campania FESR 2021-2027 per la riduzione del rischio idrogeologico e degli interventi del CSR Campania 2023-2027 a sostegno degli impegni silvoambientali e dell'imboschimento.

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