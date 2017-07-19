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            Campania: al via gli incontri sui Piani di Gestione Forestale -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 lug - 'Le foreste rappresentano un patrimonio strategico della Campania e la loro tutela richiede una visione complessiva che unisca pianificazione, prevenzione e investimenti. Per questo stiamo accompagnando i Comuni nella predisposizione dei Piani di Gestione Forestale, uno strumento fondamentale per programmare la gestione sostenibile dei boschi e cogliere le opportunita' di finanziamento disponibili. Allo stesso tempo continuiamo a investire risorse importanti per rafforzare la resilienza del territorio ai cambiamenti climatici e valorizzare il ruolo ambientale ed economico delle nostre foreste, attraverso l'azione congiunta con le Comunita' Montane', dichiara l'assessora all'Agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 26-07-26 19:39:18 (0449)PA 5 NNNN

              


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