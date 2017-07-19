Campania: al via a Fisciano il corso per operatore enoturistico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 apr - Ha preso il via presso la sede del Consorzio Osservatorio dell'Appennino Meridionale, all'interno del Campus Universitario di Fisciano, il Corso per Operatore Enoturistico dell'Associazione Universita' dei Sapori. L'iniziativa, promossa e finanziata dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, nasce dalla sinergia tra l'Associazione Universita' dei Sapori e il DiSPaC (Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale), con l'obiettivo di formare figure professionali capaci di coniugare competenze turistiche, manageriali e culturali, rispondendo a una domanda crescente di professionalita' nel settore dell'enoturismo. Un ambito sempre piu' strategico per lo sviluppo economico e per la promozione dell'identita' territoriale, soprattutto in una regione come la Campania, ricca di eccellenze produttive.

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