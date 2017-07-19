Campania: al via 'Meet italian brands 2026' dedicato alle aziende della moda -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mar - Parteciperanno circa 100 aziende campane selezionate dalla Regione Campania attraverso una Manifestazione d'interesse che, per l'edizione 2026, ha registrato un dato particolarmente significativo: le imprese aderenti sono aumentate del 20% rispetto alla precedente edizione. Un incremento che testimonia la crescente fiducia del sistema produttivo regionale in questo strumento di politica industriale e di apertura ai mercati esteri. 'Il Sistema Moda Campania, grazie alle reti di imprese del settore e' un'eccellenza riconosciuta del nostro apparato produttivo. La Regione conferma pieno impegno a sostenere la filiera, la qualita' artigianale e la creativita' locale, con l'ambizione ad accrescere la presenza delle nostre aziende nei mercati internazionali', ha dichiarato l'Assessore alle Attivita' produttive e Sviluppo economico, Fulvio Bonavitacola.

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