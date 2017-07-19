Campania: adesione al progetto 'Reg4IA' per l'innovazione tecnologica

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 feb - Approvata l'adesione della Regione Campania al progetto 'Reg4IA - Hub/Centri regionali per l'Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione', con la Regione Puglia in qualita' di capofila. L'iniziativa, finanziata dal Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, mira a sperimentare e sviluppare soluzioni basate sull'intelligenza artificiale a supporto dei processi amministrativi e dei servizi pubblici, rafforzando la cooperazione interregionale e la capacita' innovativa delle amministrazioni coinvolte.

Grazie alla messa a disposizione di 20 milioni di euro del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, l'iniziativa favorisce un'innovazione responsabile per migliorare i servizi delle amministrazioni italiane a vantaggio di cittadini e imprese.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 14-02-26 15:10:02 (0336)PA 5 NNNN