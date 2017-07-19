Campania: accordo programma tra Regione e Comune Benevento rigenerazione urbana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 giu - L'Assessore al Governo del Territorio della Regione Campania, Vincenzo Cuomo, e il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per la gestione e la regolamentazione degli interventi del PRIUS (Programma di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile). Prende ufficialmente il via il restyling urbanistico della citta' di Benevento: nuovi spazi verdi, collegamenti piu' efficienti e valorizzazione delle aree pedonali. L'intesa si inserisce nella piu' ampia e serrata azione di programmazione e attuazione delle strategie territoriali promossa dalla Regione Campania per la rigenerazione urbana delle citta' medie e dei poli urbani, finanziata con le risorse del programma PR Campania FESR 2021/2027.

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