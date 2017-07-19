Campania: accordo programma tra Regione e Comune Benevento rigenerazione urbana -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 giu - Per la citta' di Benevento e' previsto un finanziamento complessivo di 17 milioni di euro. Di questi, circa 14 milioni di euro - pari all'80% dello stanziamento, immediatamente disponibili - saranno destinati a finanziare i primi 12 interventi. I restanti 3 milioni di euro saranno invece impiegati per la realizzazione di ulteriori 7 interventi. 'Con la firma di questa mattina a Palazzo Mosti insieme al sindaco Mastella concretizziamo l'avvio di un iter che ridisegnera' il territorio locale verso una fruizione completa e soddisfacente da parte dei cittadini', ha dichiarato l'Assessore al Governo del Territorio, Vincenzo Cuomo.

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