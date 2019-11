Campania a Pechino per la Settimana China-Italia scienza tecnologia innovazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 nov - Si e' aperta oggi la China-Italia Innovation Week, programma di cooperazione bilaterale sui temi della Scienza, della Tecnologia e dell'Innovazione. A dare il via ai lavori della settimana e' la Campania con il Siee Sino-Italian exchange event, piattaforma regionale di cooperazione in ambito R&I che da 13 anni ha consolidato rapporti di collaborazione tra universita', centri di ricerca, imprese e startup dei due Paesi. La delegazione Campania in missione in Cina e' stata guidata dall'assessore all'internazionalizzazione, innovazione e startup, Valeria Fascione. Dalla ricerca in campo medico, alla valorizzazione dei beni culturali, passando per agricoltura e mobilita' sostenibile, i temi a confronto.

