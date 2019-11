Campania a Pechino per la Settimana China-Italia scienza tecnologia innovazione -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 nov - La Settimana Cina-Italia della Scienza della Tecnologia e dell'Innovazione tocchera' le citta' di Pechino, Chengdu e Jinan fino a venerdi' 29 novembre con la presenza dei ministri della Ricerca Lorenzo Fioramonti e del suo omologo cinese Wang Zhigang. Nel corso della Settimana Cina-Italia dell'Innovazione sono stati firmati 12 accordi di collaborazione scientifico-tecnologica, di cui quattro vedono coinvolti centri di ricerca e imprese campane: Chinese Academy of Sciences Holdings e China Science and Innovation Industry Fund of Fund e Citta' della Scienza partnership strategica per la progettazione di Hub per l'innovazione in Europa. University of Xi'an Shiyou e il Dieti Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione dell'Universita' Federico II di Napoli cooperazione e scambi di ricerca nel campo della formazione e del training scientifico per docenti. Xi'an Sino-European Enterprises Management Consulting Co.,Ltd e Spici srl - Societa' per l'Innovazione, la cooperazione e l'internazionalizzazione coopereranno nel campo della scienza, delle tecnologie e della cultura per facilitare la collaborazione tra startup, imprese e istituti di ricerca. TJ Innova Engineering & Technology e Marea Scarl accordo di collaborazione per la promozione e valorizzazione della ricerca e dell'innovazione tecnologica centrata sulla mobilita' sostenibile.

