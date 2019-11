Campania a Pechino per la Settimana China-Italia scienza tecnologia innovazione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 nov - Sulla ricerca e la lotta alle malattie oncologiche sono state illustrate le attivita' dell'Istituto nazionale fondazione pascale, dell'Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti del Cnr, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e del Dipartimento di Industrial Design dell'Universita' della Campania Vanvitelli. Per la valorizzazione dei beni culturali e' stata presentata da Rosanna Romano, direttore generale per le politiche culturali e il turismo, la piattaforma regionale 'Campania Cultura', primo ecosistema digitale per i beni culturali realizzato in Italia. Sono stati, inoltre, discussi i progetti di cooperazione della Scuola di Restauro del Suor Orsola Benincasa, del Museo Archeologico Nazionale di Napoli e dell'Istituto Polimeri e Materiali compositi del Cnr. Per il settore agricoltura sono state presentate le innovazioni prodotte dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, per la mobilita' sostenibile sono state illustrate le ricerche dell'Istituto di Ingegneria del Cnr, e del Cluster tecnologico nazionale sui trasporti. Si e' anche tenuta una tavola rotonda sui modelli innovativi per la formazione scolastica, nel corso del quale sono state illustrate le iniziative del Dieti Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle tecnologie dell'informazione dell'universita' Federico II e della Apple developer academy di Napoli.

Npa

