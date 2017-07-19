Campania: 22,6 mln sicurezza edifici e infrastrutture strategiche comunali
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 giu - La Regione Campania avvia la fase operativa per la definizione della proposta di Piano regionale degli interventi strutturali per la riduzione del rischio sismico su edifici e infrastrutture strategiche comunali. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, istituito dall'articolo 11 del decreto legge 39/2009. La Direzione Generale per la Protezione Civile e gli Uffici Territoriali del Genio Civile ha approvato, con Decreto Dirigenziale 199/2026, la manifestazione di interesse rivolta ai Comuni campani per la raccolta delle candidature degli interventi da inserire nella programmazione regionale, in attuazione della Deliberazione di giunta regionale n. 153/2026. L'azione dara' attuazione al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1149/2026, che individua per la Campania un potenziale plafond finanziario di circa 22,6 milioni di euro destinato agli interventi di prevenzione strutturale.
com-Dca.
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