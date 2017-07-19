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            Campania: 22,6 mln sicurezza edifici e infrastrutture strategiche comunali -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 giu - 'La prevenzione e' il primo e piu' importante investimento per tutelare le nostre comunita'. Con questa iniziativa mettiamo a disposizione dei Comuni uno strumento concreto per programmare interventi su edifici e infrastrutture che svolgono un ruolo essenziale nelle situazioni di emergenza.

            L'obiettivo e' rafforzare la capacita' di risposta del sistema territoriale agli eventi sismici e aumentare la resilienza delle aree piu' esposte. Invito tutte le amministrazioni interessate a partecipare, cogliendo un'opportunita' che puo' tradursi in opere strategiche per la protezione dei cittadini. La Protezione Civile Regionale continuera' ad affiancare gli enti locali in questo percorso di prevenzione e messa in sicurezza', ha dichiarato l'assessora alla Protezione Civile Fiorella Zabatta.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 13-06-26 15:00:17 (0318)PA,INF 5 NNNN

              


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