Campania: 10 mln strategia di valorizzazione dei cammini turismo lento

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 giu - La Campania guarda all'Europa dei cammini e rafforza la propria strategia di valorizzazione del turismo lento. La Regione ha programmato complessivamente 10 milioni di euro per la valorizzazione del programma, destinando risorse specifiche ai due principali percorsi strategici di sviluppo - la Via Francigena e la Via Appia - ma anche all'intera rete dei cammini - dal San Nilo ai Picentini, fino alle Terre della Dieta Mediterranea - e ai numerosi percorsi in fase di inserimento nell'Atlante regionale. Un importante investimento finalizzato a migliorare l'accoglienza, la fruibilita', la promozione integrata e la capacita' dei territori di attrarre nuovi flussi turistici.

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