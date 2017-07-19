Campania: 10 mln strategia di valorizzazione dei cammini turismo lento -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 giu - 'Abbiamo scelto di investire sui cammini perche' rappresentano uno degli strumenti piu' efficaci per promuovere un turismo sostenibile, autentico e diffuso', dice Enzo Maraio, Assessore al turismo, alla promozione del territorio e alla transizione digitale. 'La Via Francigena e la Via Appia - aggiunge - costituiscono due grandi direttrici culturali e identitarie della Campania, ma la nostra strategia guarda all'intera rete dei percorsi regionali. La collaborazione con la Spagna, che ha costruito attorno al Cammino di Santiago un modello riconosciuto a livello mondiale, e' un'occasione preziosa per rafforzare competenze, relazioni e capacita' di attrazione internazionale dei nostri territori. Abbiamo potenzialita' straordinarie: forse non abbiamo l'estro e l'ironia di Checco Zalone nel raccontare i cammini, ma abbiamo paesaggi, storia, spiritualita' e comunita' capaci di renderli un'esperienza autentica e unica per chi sceglie di attraversare la Campania'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 28-06-26 18:23:53 (0383)PA 5 NNNN