            Camera-Bankitalia: rinnovato protocollo d'intesa per collaborazione istituzionale

            Da dicembre 2022 verifica e analisi finanziaria delle leggi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 set - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, hanno sottoscritto il rinnovo del protocollo di intesa che rafforza la collaborazione tra le due Istituzioni nel campo della formazione e dello sviluppo professionale del personale.

            Dal dicembre 2022, ricorda una nota congiunta, il protocollo ha consentito la realizzazione di alcuni progetti congiunti che hanno riguardato le attivita' di verifica e analisi finanziaria dei progetti di legge, la finanza pubblica, la legislazione bancaria, le attivita' degli atti dell'Unione europea. Con il rinnovo si apre una nuova fase di collaborazione con l'obiettivo di proseguire nella programmazione di seminari, iniziative formative, missioni di studio e altre attivita' di comune interesse. Si tratta di un progetto di cooperazione inter-istituzionale che consentira' alla Camera dei deputati e alla Banca d'Italia di elevare ulteriormente la qualita' del contributo fornito al Paese.

