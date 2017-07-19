Camera: Zangrillo, Casellati e Urso oggi alla seduta del question time
Tra temi investimenti Stellantis e decarbonizzazione ex Ilva (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 ott - I ministri della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, delle Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Casellati, delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parteciperanno oggi alle 15 nell'Aula della Camera alla seduta del question time.
Zangrillo rispondera' a interrogazioni sulle iniziative per promuovere il ricorso alla figura professionale del cosiddetto social media e digital manager nelle pubbliche amministrazioni; sullo stato di avanzamento delle misure di semplificazione amministrativa previste dal Pnrr e ulteriori iniziative volte a garantire, in tale ambito, il rispetto delle scadenze del 2026; sul superaremento de dislivello salariale del comparto 'Funzioni locali' rispetto agli altri comparti del pubblico impiego.
Il ministro delle Riforme rispondera' a una interrogazione in materia di riforma della legge elettorale.
Urso interverra' su una serie di temi riguardanti le iniziative per il sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo del gruppo Stellantis, con particolare riferimento allo stabilimento di Atessa in Abruzzo; la situazione degli impianti di Rwm Italia nei comuni di Domusnovas e Iglesias in Sardegna, alla luce dell'iter delle procedure autorizzative; la salvaguardia dei comparti produttivi colpiti dai dazi statunitensi, anche attraverso un efficace funzionamento degli incentivi del piano 'Transizione 5.0' gli obiettivi di decarbonizzazione relativi agli impianti ex Ilva di Taranto, con particolare riferimento alla possibilita' di avvalersi di risorse pubbliche nell'ambito del processo di revisione del Pnrr; le misure, anche di carattere normativo, volte ad evitare che l'onere delle multe per condotte anticoncorrenziali sia trasferito sui consumatori, con particolare riguardo al mercato dei carburanti.
Bof
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Stellantis
|7,991
|+1,62
|11.58.04
|7,821
|8,01
|7,83