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            Camera: Valditara, Tajani, Giuli, Musumeci e Locatelli oggi a seduta question time

            Tra temi sostegno a export e nuovo Piano non autosufficienza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 apr - I ministri dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, degli Esteri, Antonio Tajani, della Cultura, Alessandro Giuli, della Protezione civile, Nello Musumeci e della Disabilita', Alessandra Locatelli, parteciperanno oggi alle 15 nell'Aula della Camera alla seduta del question time.

            Valditara rispondera' a interrogazioni riguardanti il contrasto alla propaganda di ideologia politica o religiosa negli istituti scolastici; la tutela dai minori dalle piattaforme digitali; il rafforzamento economico e professionale del personale della scuola.

            Il ministro degli Esteri trattera' temi relativi alla crisi umanitaria in corso a Cuba; alla sospensione dell'accordo di associazione Israele-Ue, a seguito della recente legge in materia di pena capitale approvata dal Parlamento israeliano; il sostegno delle imprese esportatrici per far fronte alle criticita' derivanti dall'attuale contesto geopolitico; il coinvolgimento del Libano nel conflitto in corso in Medio Oriente, anche a tutela del contingente militare italiano stanziato nel Paese.

            Il ministro della Cultura rispondera' a una interrogazione sull'esclusione del documentario dedicato a Giulio Regeni dai contributi per il cinema.

            Musumeci rispondera' a un'interrogazione sulla messa in sicurezza dei territori della regione Abruzzo a piu' alto rischio idrogeologico, anche alla luce dei recenti episodi franosi e alluvionali.

            La ministra per le Disabilita' interverra' sui tempi d'adozione del nuovo Piano nazionale per la non autosufficienza 2025-2027 e del decreto di riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza per l'anno 2025.

            Bof.

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