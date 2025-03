Camera: Tajani, Piantedosi e Roccella oggi alle 15 al question time

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 mar - I ministri degli Esteri, Antonio Tajani, dell'Interno, Matteo Piantedosi, e della Famiglia e delle pari opportunita', Eugenia Roccella parteciperanno oggi alle 15 al question time nell'Aula della Camera.

Tajani risponde a una interrogazione sul riconoscimento internazionale del crimine di apartheid di genere, in particolare al fine di tutelare i diritti umani delle donne e delle bambine afghane. Per Piantedosi sono in programma interrogazioni sull'ulteriore incremento delle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne; sulle iniziative volte alla risoluzione definitiva delle criticita' relative al funzionamento dei braccialetti anti stalking; sulle iniziative volte alla diffusione capillare delle cosiddette "stanze rosa" e ad una adeguata formazione del personale di pubblica sicurezza, nonche' a garantire il funzionamento dei braccialetti elettronici.

La ministra Roccella risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a favorire la conciliazione dei tempi vita-lavoro per le donne e la riduzione del divario occupazionale di genere; sui lavori del Tavolo interistituzionale per l'individuazione degli strumenti tecnologici funzionali al rafforzamento della prevenzione con riguardo alla violenza sulle donne; sugli adempimenti relativi allo stato di attuazione della certificazione sulla parita' di genere, ai sensi del codice delle pari opportunita'; sulle politiche a sostegno della famiglia, dell'occupazione femminile e della genitorialita', alla luce delle misure previste dal cosiddetto Family Act; sulle misure a favore delle donne e per il contrasto alla violenza di genere, con particolare riguardo alle risorse finanziarie.

