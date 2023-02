Camera: Salvini su piano industriale Ita oggi alla seduta del question time

Intervengono a seduta anche Carlo Nordio e Paolo Zangrillo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 feb - I ministri delle Infrastrutture, Matteo Salvini, della Pubblica amministrazione, Zangrillo, e della Giustizia, Carlo Nordio, parteciperanno oggi alle 15 nell'Aula della Camera alla seduta del question time.

Il ministro delle Infrastrutture rispondera' a interrogazioni sul piano industriale di Ita ed alla valorizzazione della medesima societa' e degli aeroporti strategici nazionali; sulle iniziative volte a potenziare la sicurezza stradale e a contrastare il fenomeno dell'incremento degli incidenti e delle vittime della strada; sulle iniziative volte al contrasto della precarieta' abitativa tramite il rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (Mari; sulle iniziative volte ad assicurare tempestivita' e continuita' nella realizzazione delle opere infrastrutturali per l'alta velocita' e l'alta capacita' ferroviaria previste nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza; sullo stato degli interventi previsti per incrementare la sicurezza lungo l'autostrada A14, nel tratto tra l'Abruzzo e le Marche. Nordio interverra' sulle questioni della riforma del Csm e della revoca dell'incarico al sottosegretario, Andrea Delmastro Delle Vedove. Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, rispondera' a una interrogazione sulle iniziative volte a garantire tempi certi per le procedure concorsuali, anche al fine di rendere maggiormente attrattivo l'impiego presso la Pa.

