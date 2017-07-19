Camera: Salvini, Mazzi, Zangrillo e Urso oggi alla seduta del question time

Tra temi ex Ilva e prezzi carburanti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 ago - I ministri delle Infrastrutture, Matteo Salvini, del Turismo, Gianmarco Mazzi, della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo e delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, parteciperanno oggi alle 15 nell'Aula della Camera alla seduta del question time.

Salvini rispondera' a un'interrogazione su alcune nomine nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il ministro del Turismo interverra' sulle iniziative volte a rafforzare l'attrattivita' del lavoro e la qualificazione professionale nel comparto turistico.

Zangrillo rispondera' a un'interrogazione sulle iniziative per l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di sistemi anticaduta nei dispositivi di apertura degli infissi, al fine di assicurare la sicurezza degli edifici pubblici.

Il ministro delle Imprese interverra' su una serie di interrogazioni riguardanti l'ex Ilva, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'occupazione e alla continuita' produttiva degli stabilimenti al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e all'individuazione di investitori credibili; sulle iniziative volte a contrastare fenomeni speculativi in relazione al prezzo al dettaglio dei carburanti; sull' individuazione dei territori di Brindisi, Augusta, Taranto e Civitavecchia quali poli di produzione delle tecnologie strategiche della transizione energetica, nell'ambito degli indirizzi di politica industriale europea; sull'eta' minima di accesso ai social network.

Bof.

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