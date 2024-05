Camera: Salvini e Lollobrigida oggi alla seduta del question time

Diga e Autorita' portuale di Genova e autovelox tra temi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mag - I ministri delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, parteciperanno oggi alle 15 nell'Aula della Camera alla seduta del question time.

Salvini rispondera' a interrogazioni sulle iniziative in relazione al progetto di realizzazione della diga foranea di Genova, con particolare riferimento all'ipotesi di sospensione dei lavori e all'avvio di verifiche sull'utilizzo dei fondi del Pnrr; sull'ambito di intervento della commissione ispettiva ministeriale sull'Autorita' portuale di Genova e sul procedimento per la nomina di un nuovo presidente della medesima autorita' alla luce dell'inchiesta giudiziaria in corso; sulle iniziative volte a garantire la sicurezza del personale di bordo e degli utenti nell'ambito del trasporto ferroviario, con particolare riferimento ai controlli da effettuare presso le stazioni e al divieto di accesso ai binari per i soggetti sprovvisti di biglietto; sulle iniziative volte ad armonizzare i dispositivi e le apparecchiature di rilevamento della velocita', al fine di contrastarne un uso distorto nei confronti degli utenti.

Il ministro dell'Agricoltura interverra' su temi riguardanti l'implementazione del Registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole, nel quadro di misure di semplificazione a favore delle aziende del comparto; le iniziative in relazione all'emergenza idrica in Sicilia e in Puglia, con particolare riferimento a ipotesi di moratoria fiscale e contributiva a favore delle relative imprese agricole; le politiche del Governo volte a contemperare le esigenze di tutela della sovranita' alimentare e di contrasto al consumo del suolo agricolo con quella dell'implementazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, anche con riferimento alla cosiddetta misura 'Parco agrisolare'.

