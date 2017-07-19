Camera: Salvini e Calderone oggi alla seduta del question time

Tra temi rilievi Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ott - I ministri delle Infrastrutture, Matteo Salvini e del Lavoro, Marina Calderone, parteciperanno oggi alle 15 nell'Aula della Camera alla seduta del question time.

Salvini rispondera' a interrogazioni relativa all'erogazione dei fondi previsti dal protocollo di intesa con la Regione Piemonte per la realizzazione di opere di compensazione a in relazione alla linea ferroviaria Torino-Lione; alla selezione di un nuovo contraente generale per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, alla luce della disciplina europea in materia di appalti; alla sospensione, a seguito dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti, della realizzazione del Ponte sullo Stretto, destinando le risorse stanziate a opere infrastrutturali per la mobilita' nelle regioni Sicilia e Calabria; al diritto alla mobilita', con particolare riferimento ai servizi aerei per la Liguria; alla continuita' territoriale a favore della citta' di Brindisi.

Il ministro del Lavoro rispondera' a interrogazioni sui tempi di adozione del decreto interministeriale sull'eguaglianza di opportunita' in ambito lavorativo per le persone che sono state affette da una patologia oncologica; sui dati relativi a irregolarita' e frodi concernenti l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro; sul rilancio occupazionale del Mezzogiorno, anche alla luce dei dati relativi alla spesa per le politiche attive, con particolare riferimento alla Campania; sulla salvaguardia dei livelli occupazionali nello stabilimento Pierburg di Livorno; sulla terza edizione del Fondo nuove competenze.

Bof

