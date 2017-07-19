Camera: Salvini, Bernini e Foti oggi alla seduta del question time

Tra temi Ponte sullo Stretto e fonti rinnovabili (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 gen - I ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, dell'Universita' e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e degli Affari europei, Tommaso Foti, parteciperanno oggi alle 15 nell'Aula della Camera alla seduta del question time.

Salvini rispondera' a interrogazioni riguardanti l'ammodernamento, sull'autostrada A14, nella tratta tra Marche e Abruzzo e le misure compensative provvisorie a favore dell'utenza; la revisione del modello tariffario della tangenziale di Napoli; il riconoscimento del valore storico della Vespa e della Fiat 500, in relazione alle possibili limitazioni alla circolazione; l'attuazione al Protocollo per la promozione della sicurezza nel trasporto pubblico locale; i documenti e le dichiarazioni di esponenti del Governo che qualificano il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina come opera strategica a fini di sicurezza e difesa nazionale.

La ministra dell'Universita' interverra' in merito alla frequenza di corsi di studio presso le universita' italiane da parte degli studenti iraniani; all'accesso ai corsi di laurea a numero programmato, con particolare riferimento al cosiddetto semestre filtro; al finanziamento del sistema universitario italiano in rapporto a quello dei principali Paesi Ue, anche in relazione alla compensazione degli aumenti dei costi stipendiali.

Foti esaminera' temi relativi all'avanzamento dei progetti del Pnrr per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento ai sistemi agrivoltaici; alla promozione delle politiche abitative, anche alla luce del recente accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

