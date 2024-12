Camera: protocollo d'intesa con Accademia Lincei per valorizzare cultura italiana -2

Antonelli, 'occasione per produrre cambiamento positivo' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 dic - Il presidente della Camera evindenzia, inoltre, come "fondamentali le iniziative a sostegno della ricerca e per valorizzare il merito. Questa collaborazione intende contribuire a promuovere la cultura italiana. Una forma di made in Italy molto importante".

Per il presidente Antonelli "l'Accademia dei Lincei e' particolarmente grata al presidente Fontana. L'Italia non aveva prima questa abitudine, ma altrove, quando si discutono grandi problemi scientifici, l'Accademia nazionale delle scienze viene costantemente convocata. Quella che definiamo oggi e' l' occasione per produrre un miglioramento e generare questo cambiamento positivo".

Bof

(RADIOCOR) 08-12-24 12:00:13 (0200)GOV 5 NNNN