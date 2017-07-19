Camera: ok ufficio presidenza a bilancio 2026-2028, costo funzionamento -2,4 mln

Prorogate misure di contenimento della spesa per i deputati (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 dic - L'ufficio di presidenza della Camera, riunito oggi con la presidenza di Lorenzo Fontana, ha approvato, su proposta del collegio dei questori, il progetto di bilancio di previsione 2026 e il bilancio pluriennale 2026-2028. Sono state inoltre prorogate fino al 2028, con voto unanime, le misure di contenimento della spesa per i deputati, con riferimento all'indennita' parlamentare e ai rimborsi.

Le misure, prorogate in continuita' con quanto fatto negli anni precedenti, determinano, si legge in una nota, un risparmio annuo di 30,7 milioni di euro. I documenti di bilancio confermano, inoltre, una dotazione inalterata per ciascuno degli anni del triennio, invariata dal 2013, quando fu ridotta di circa il 5% rispetto al 2012. Se si considera l'inflazione cumulata dal 2013 al 2028, il mantenimento della dotazione in termini nominali determina una riduzione significativa in termini reali.

Nel confronto con il 2013, la spesa complessiva si riduce di oltre 75 milioni di euro (-5,56%).

La spesa di funzionamento registra nel 2026 una ulteriore diminuzione rispetto al 2025 (di 2,4 milioni di euro) e, rispetto al 2013, una riduzione complessiva di quasi il 25 per cento (-168,8 milioni di euro).

