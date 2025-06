Camera: ok mozione maggioranza su pianificazione infrastrutture di trasporto

'Ponte Stretto, impatto rilevante per integrazione europea' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 giu - L'Aula della Camera ha approvato con 151 voti favorevoli e 99 contrari la mozione della maggioranza in materia di pianificazione delle infrastrutture di trasporto. Il documento dispone venti impegni per il Governo, indicando, ai primi punti, l'adozione delle "necessarie iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire il rispetto del cronoprogramma per la realizzazione delle opere strategiche"; "la sicurezza degli asset della rete ferroviaria"; la prosecuzione, "compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, volte a continuare a investire sullo sviluppo dell'alta velocita' e dell'alta capacita' in tutte le aree del Paese, valutando anche l'apertura di ulteriori scali merci, soprattutto nelle aree strategiche dove e' possibile creare collegamenti intermodali con i porti". Viene inoltre sollecitato l'avanzamento "nella realizzazione del progetto di velocizzazione, ammodernamento e miglioramento della linea ferroviaria Adriatica, a partire dalla tratta Bologna-Castel Bolognese".

Nelle premesse del documento la maggioranza, evidenzia, tra l'altro, che "il progetto del Ponte sullo Stretto rappresenta un punto focale. Questo collegamento non solo favorira' la mobilita' e lo sviluppo economico tra Sicilia e Calabria, ma avra' anche un impatto rilevante sull'integrazione europea, contribuendo al completamento delle reti TEN-T".

L'Assemblea ha respinto i testi depositati dalle opposizioni.

