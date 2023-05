Camera: oggi question time con i Ministri Fitto, Sangiuliano, Lollobrigida

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 mag - Si svolge oggi alle 15 il question time nell'Aula di Montecitorio con i ministri per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e dell'Agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida.

Il Ministro Fitto risponde a una interrogazione sulle iniziative finalizzate a garantire il pieno ed efficace utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinate alla messa in sicurezza del territorio, con particolare riferimento al pagamento della terza rata del medesimo Piano. Il ministro Sangiuliano risponde a una interrogazione sulle iniziative volte ad assicurare la tutela del patrimonio artistico e culturale anche in relazione a recenti episodi di vandalismo. Il ministro Lollobrigida risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a superare la crisi del settore olivicolo, con particolare riferimento all'attuazione del piano straordinario in Puglia e alla predisposizione di un piano strategico nazionale; sulle misure a sostegno del comparto della pesca a strascico, alla luce degli impatti derivanti dal relativo piano di azione dell'Unione europea; sulle misure a favore dei contratti di filiera e dei distretti del cibo, anche attraverso un piu' efficace utilizzo delle risorse del Fondo complementare al Pnrr e dei fondi europei; sulle iniziative, anche a livello europeo, per il ripristino di condizioni di normalita' in Emilia-Romagna, con particolare riferimento al comparto agricolo; sulle iniziative urgenti a favore del settore agricolo dell'Emilia-Romagna in relazione ai recenti eventi alluvionali, con particolare riferimento alla previsione di indennizzi e di una moratoria fiscale; sulle iniziative volte a garantire un'efficace ripartizione delle risorse a supporto della popolazione dell'Emilia-Romagna colpita dai recenti eventi alluvionali, in particolare ai fini della ripresa del comparto agricolo.

