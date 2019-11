Camera: nuova sospensione esame Dl sisma, a rilento anche lavori decreto fiscale

Ancora attesi emendamenti relatori in commissione Finanze (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 nov - L'Aula della Camera registra una nuova sospensione dei lavori sul decreto legge con le ulteriori misure per accelerare la ricostruzione post-sisma nell'Italia centrale (il testo viene brevemente rivisto dalla commissione Ambiente). Il Dl deve poi passare in Senato (scade il 23 dicembre). L'Assemblea sara' successivamente chiamata a votare il provvedimento urgente con le assunzioni nel mondo della scuola (anche in questo caso e' a Montecitorio in prima lettura e va convertito in legge entro il 29 dicembre). Tale intensa attivita' condiziona i tempi della commissione Finanze, che puo' dedicarsi al voto sugli emendamenti al Dl fisco solamente nelle pause di votazione dell'Assemblea (il testo scade il 25 dicembre, e ancora non e' stato visto da Palazzo Madama). E del resto la Commissione resta tuttora in attesa delle proposte di modifica dei relatori riguardanti, tra le altre, le norme sugli appalti, compensazioni debiti-crediti e il cosiddetto 'scontrino unico'. Mentre pure il Governo potrebbe riaffacciarsi con ulteriori correzioni. Data la situazione non si esclude pertanto un ulteriore rinvio dell'approdo in Aula del testo da venerdi' all'inizio della settimana prossima.

