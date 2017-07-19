Camera: Nordio, Pichetto, Calderoli e Schillaci oggi alla seduta del question time
Tra temi riapertura approvvigionamento gas da Paesi esteri (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 lug - I ministri della Giustizia, Carlo Nordio, dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, degli Affari regionali, Roberto Calderoli e della Salute, Orazio Schillaci, parteciperanno oggi alle 15 nell'Aula della Camera alla seduta del question time.
Nordio rispondera' a un'interrogazione sulle notizie di stampa relative alla riferita influenza dell'ex sottosegretario, Andrea Delmastro Delle Vedove nella gestione attuale del ministero della Giustizia.
Il ministro dell'Ambiente riferira sulle iniziative per la riduzione dei prezzi del gas e dell'energia, anche con riferimento alla riapertura dei canali di approvvigionamento con Paesi esteri.
Calderoli rispondera' a un'interrogazione sui tempi di adozione del decreto volto all'individuazione dei Comuni montani destinatari dei benefici economici e sulla ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.
Il ministro della Salute interverra' su una serie di temi riguardanti l'uscita della Regione Calabria dal piano di rientro dal disavanzo sanitario; sulle ulteriori iniziative in materia di servizi di cura della salute mentale della popolazione; il diritto a cure tempestive nel servizio sanitario pubblico; i servizi territoriali di salute mentale, con particolare riferimento al supporto psicologico rivolto ai giovani; la prevenzione e la cura delle demenze, con specifico riguardo all'accesso alle nuove terapie; la continuita' dell'approvvigionamento dei medicinali essenziali e per il rafforzamento della filiera farmaceutica nazionale; lo stato di avanzamento della realizzazione delle case della comunita' previste dal Pnrr.
Bof.
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