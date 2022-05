Camera: Lamorgese, Franceschini e Cingolani oggi alla seduta del question time

Energia idroelettrica, parchi eolici e prezzi gas tra temi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 mag - I ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, della Cultura, Dario Franceschini, e della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, parteciperanno oggi alle 15 nell'Aula della Camera alla seduta del question time.

Lamorgese rispondea' a una interrogazione sulle misure per favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle citta' metropolitane, con particolare riferimento alla provincia di Catanzaro.

Il ministro della Cultura interverra' sulle questioni riguardanti la destinazione strutturale del 2 per mille dell'Irpef alle associazioni culturali; la valorizzazione di Castel dell'Ovo a Napoli, nell'ambito dell'iniziativa 'Borghi marinari'; la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone, in provincia di Viterbo, in relazione all'autorizzazione di impianti di energia rinnovabili.

Cingolani trattera' temi relativi alla produzione di energia elettrica mediante i sistemi di accumulo e pompaggio idroelettrico; alla realizzazione di parchi marini per l'energia eolica, in particolare nelle regioni Puglia, Calabria e Sardegna; la bonifiche dei siti ex Ilva di Taranto; l'andamento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas, anche in vista del previsto superamento del servizio di maggior tutela; l'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili con particolare riferimento alla semplificazione dei procedimenti autorizzatori.

