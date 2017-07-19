Camera Commercio Roma: rinnovo protocollo con Comune per sviluppo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mag - Un protocollo 'aperto', visto che Camera di Commercio e Citta' Metropolitana si impegnano a sviluppare un'estesa attivita' di informazione e ascolto nei confronti delle parti sociali, delle associazioni di volontariato, del terzo settore e dei territori. 'Rinnoviamo una collaborazione sul territorio e con il territorio che ha gia' dato frutti significativi. Dal 2022 Roma e l'area metropolitana hanno saputo mettere a frutto l'opportunita' garantita dal Pnrr che, nel rispetto dei tempi, stiamo in questi mesi finendo di trasformare in realta'. Cosi' come abbiamo fatto con le risorse del Giubileo. Oggi Roma e l'area metropolitana sono tornate ad attrarre investimenti miliardari, ospitare eventi di rilievo mondiale e dimostrarsi competitive come mai in passato", commenta Gualtieri, facendo riferimento "alla presenza sul territorio di imprese dinamiche e ambiziose, che vanno sostenute, soprattutto in questa fase geopolitica, di sindacati e lavoratori che hanno dato il massimo e meritano un impegno straordinario per garantire salari e qualita' del lavoro, di un Terzo Settore sempre piu' attore centrale del rilancio".

'Creare le condizioni per un contesto ottimale all'attivita' di impresa e' una delle nostre priorita' e per farlo bisogna agire in una logica di leale collaborazione istituzionale.

Roma vanta il piu' grande numero di imprese in Italia, oltre 430 mila e un tasso di crescita che e' migliore di quello nazionale", afferma Tagliavanti.

bab

(RADIOCOR) 26-05-26 18:21:46 (0646) 5 NNNN