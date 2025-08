Camera: Ciriani, Giorgetti, Urso, Schillaci e Abodi oggi a seduta question time

Credito imposta Zes, cessione Iveco, gigafactory AI tra temi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 6 ago - I ministri dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, della Salute, Orazio Schillaci e dello Sport, Andrea Abodi, parteciperanno oggi alle 15 nell'Aula della Camera alla seduta del question time.

Ciriani rispondera' a un'interrogazione sul riconoscimento dello Stato di Palestina sulla base dei confini del 1967.

Il ministro dell'Economia rispondera' a interrogazioni sulla conclusione dell'iter amministrativo ai fini della tempestiva comunicazione alle imprese dell'ammontare del credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti nella Zes unica e sull'ammontare del credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti effettuati nel corso del 2023 nelle zone economiche speciali e chiarimenti sull'incremento delle risorse finanziarie a fronte dell'annunciato allargamento della Zes unica a Marche e Umbria.

Urso interverra' sulle prospettive industriali in relazione alla trattativa in corso per la cessione del gruppo Iveco; sulle manifestazioni d'interesse per la reindustrializzazione sostenibile delle aree di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia; sul sostegno della candidatura della regione Liguria di Leonardo per la realizzazione di una delle cinque gigafactory di intelligenza artificiale dell'Ue.

Il ministro della Salute trattera' il tema delle gravi carenze di organico del Servizio sanitario nazionale, anche in relazione alla scadenza dei contratti dei medici cosiddetti gettonisti.

Abodi rispondera' a interrogazioni sulle iniziative in relazione all'andamento della spesa relativa al programma di realizzazione dei Giochi olimpici Milano-Cortina 2026 e sulla promozione dello sport come strumento di formazione, di inclusione sociale e di contrasto a fenomeni di disagio giovanile.

