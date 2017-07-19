Camera: Ciriani, Casellati, Schillaci e Pichetto Fratin alla seduta question time

Tra temi costi energia per famiglie e imprese, centrali Enel (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 gen - I ministri dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, delle Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Casellati, della Salute, Orazio Schillaci, e dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, parteciperanno oggi alle 15 nell'Aula della Camera alla seduta del question time.

Ciriani rispondera' a un'interrogazione, rivolta al ministro dell'Interno, sul tema della sicurezza, anche alla luce dei recenti gravi episodi di criminalita' verificatisi nei pressi di stazioni ferroviarie.

Il ministro delle Riforme istituzionali interverra' sugli effetti della semplificazione normativa.

Schillaci rispondera' a un'interrogazione sulla disponibilita' e sull'utilizzo di tessuti cutanei a scopo di trapianto per la cura dei cosiddetti grandi ustionati.

Pichetto Fratin trattera' una serie di questioni riguardanti la riduzione del costo dell'energia per famiglie ed imprese; l'adozione di misure urgenti volte a contenere i prezzi energetici e a definire un chiaro quadro regolatorio; la revisione delle modalita' di remunerazione delle attivita' in concessione relative alla distribuzione e alla trasmissione di energia elettrica; la prosecuzione del processo di transizione energetica delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia; le prospettive della centrale Enel di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia; l'aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni da parte dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi orientali, anche in relazione alle ricadute sugli interventi edilizi nelle aree interessate.

