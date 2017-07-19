Camera: Ciriani, Calderoli, Zangrillo e Roccella oggi alla seduta del question time
Tra temi lavoro agile nella Pa e riforma dell'Isee (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 set - I ministri dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, degli Affari regionali, Roberto Calderoli, della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, della Famiglia e delle Pari opportunita', Eugenia Roccella, parteciperanno oggi alle 15 nell'Aula della Camera alla seduta del question time.
Ciriani rispondera' a una prima interrogazione, rivolta al ministro dell'Economia, sulla valutazione del valore economico, ai fini tributari, conseguente alla trasformazione urbanistica di un'area privata sita nel comune di Fano Una seconda interrogazione, rivolta al ministro dell'Ambiente, cui rispondera' Ciriani riguarda i finanziamenti statali previsti nelle contabilita' speciali contro il dissesto idrogeologico nella regione Toscana.
Il ministro degli Affari regionali interverra' sulle recenti dichiarazioni rilasciate dal ministro relative a iniziative politiche assunte dalla Lega Nord nel 1996.
Zangrillo trattera' temi riguardanti il lavoro in modalita' agile da parte dei lavoratori fragili della Pubblica amministrazione e l'aumento delle cause civili in materia di lavoro e previdenza nell'ambito del pubblico impiego.
Il ministro per la Famiglia rispondera' a interrogazioni relative, tra le altre, al sostegno della cosiddetta rete anti-violenza, al fine di garantirne l'efficacia e la diffusione sul territorio nazionale; alla riforma dell'Isee, con particolare riguardo alle famiglie con figli a carico; al contrasto della violenza di genere sulle piattaforme social.
Bof
