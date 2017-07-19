Camera: Bernini, Schillaci e Zangrillo oggi alla seduta del question time

Tra temi riduzione liste d'attesa sanita' ed emolumenti Pa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 4 feb - I ministri dell'Universita' e della Ricerca, Anna Maria Bernini, della Salute, Orazio Schillaci e della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, parteciperanno oggi alle 15 nell'Aula della Camera alla seduta del question time.

Bernini rispondera' a interrogazioni sull'attrattivita' del sistema universitario e della ricerca e per promuovere percorsi di carriera dei ricercatori universitari fondati sul merito e sulla qualita' scientifica; sulla continuita' delle attivita' di ricerca, con particolare riferimento ai progetti finanziati dal Pnrr, anche al fine di valorizzare le professionalita' e le competenze acquisite dal personale delle universita' e degli enti di ricerca; sull'avanzamento degli interventi previsti dal Pnrr in materia di alloggi universitari; sulle normative in materia di universita' telematiche, al fine di assicurare lo svolgimento degli esami in presenza.

Il ministro della Salute interverra' su temi riguardanti la riduzione delle liste d'attesa, anche al fine di ristabilire il principio di universalita' ed equita' del Servizio sanitario nazionale; l'assistenza e le cure alle persone colpite da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, anche attraverso l'implementazione del relativo fondo nazionale; i disturbi neuropsichiatrici dei minori, con particolare riferimento all'appropriatezza terapeutica e al rafforzamento dei servizi di neuropsichiatria.

Zangrillo rispondera' a interrogazioni sulle iniziative volte a risolvere le criticita' strutturali del comparto della Pubblica amministrazione; sulla riqualificazione dei profili professionali e sull'innalzamento dei relativi emolumenti, anche al fine di aumentare l'attrattivita' del lavoro pubblico per le giovani generazioni.

Bof.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 04-02-26 09:41:57 (0232)SAN,GOV,PA 5 NNNN