Camera: alle 15 question time con i ministri Fitto, Salvini e Calderone

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 mag - Si svolge oggi alle 15 in Aula alla Camera il question time con i ministri per le Politiche Ue e il Pnrr, Raffaele Fitto, le Infrastrutture e i Trasporti, Matteo Salvini, e il Lavoro Marina Calderone. Fitto, risponde a interrogazioni sulle implicazioni conseguenti al progetto di riforma dell'autonomia differenziata sul divario socio-economico tra Nord e Sud del Paese, in relazione all'utilizzo del criterio della spesa storica per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni; e sulle iniziative per l'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo, con particolare riferimento al Cis 'Grande Salerno'. Salvini, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a potenziare lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con particolare riferimento ai collegamenti ferroviari; sulle priorita' della politica infrastrutturale, con particolare riferimento al miglioramento delle infrastrutture presenti nel Mezzogiorno; sugli investimenti programmati e le iniziative in relazione al miglioramento dell'efficienza della rete ferroviaria.

Calderone, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a favorire l'occupazione giovanile; sulle iniziative volte a favorire il programma 'Garanzia occupabilita' dei lavoratori', nell'ottica del raggiungimento dei relativi obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza; e sulle iniziative volte a favorire il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, anche attraverso la previsione di misure di premialita'.

