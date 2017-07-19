Cambogia: chiude valichi di frontiera con Thailandia per il perdurare degli scontri -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 dic - 'La Thailandia - aveva dichiarato il primo ministro Thailandese - continuera' a condurre azioni militari finche' non riterra' il nostro territorio e il nostro popolo non piu' minacciati'.

L'aeronautica militare thailandese afferma di aver 'distrutto con successo' due ponti in Cambogia, che a suo dire venivano utilizzati per trasportare armi sul campo di battaglia.

Da parte sua, il Ministero della Difesa cambogiano ha dichiarato su X che 'le forze armate thailandesi hanno utilizzato due caccia F-16 per sganciare sette bombe' su diversi obiettivi.

Secondo il Ministro dell'Informazione Neth Pheaktra, la Thailandia 'ha esteso i suoi attacchi per includere infrastrutture civili e civili cambogiani'.

L'esercito thailandese, da parte sua, ha dichiarato che sei civili sono rimasti feriti oggi dai razzi cambogiani.

L'annuncio della prosecuzione delle ostilita' arriva poche ore dopo che Donald Trump ha affermato che Bangkok e Phnom Penh, che si contendono il territorio da decenni, avevano concordato un cessate il fuoco.

'Ho avuto un'intensa conversazione questa mattina con il Primo Ministro della Thailandia, Anutin Charnvirakul, e il Primo Ministro della Cambogia, Hun Manet - aveva scritto ieri il Presidente degli Stati Uniti su Truth - sulla deplorevole ripresa della loro guerra di lunga data. Hanno concordato di cessare il fuoco a partire da stasera e di tornare all'accordo di pace originale raggiunto con me e con loro, con l'aiuto del grande Primo Ministro della Malesia, Anwar Ibrahim'.

Lo scorso 7 dicembre, il Primo Ministro cambogiano Hun Manet suggeri' che Stati Uniti e Malesia utilizzassero le loro capacita' di intelligence 'per verificare quale parte avesse aperto il fuoco per prima'.

A luglio, una prima ondata di violenza ha causato 43 morti in cinque giorni e costretto circa 300mila persone all'evacuazione, prima di un cessate il fuoco mediato da Stati Uniti, Cina e Malesia, che detiene la presidenza di turno dell'ASEAN.

Thailandia e Cambogia si contendono la sovranita' sui territori che ospitano templi dell'Impero Khmer lungo il loro confine, tracciato all'inizio del XX secolo durante il periodo coloniale francese. Avevano cofirmato un accordo di cessate il fuoco il 26 ottobre, sotto l'egida di Donald Trump. Ma Bangkok lo sospese poche settimane dopo, dopo che l'esplosione di una mina terrestre aveva ferito diversi suoi soldati.

