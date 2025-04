Cambi: rally franco svizzero con dazi, ai massimi su dollaro da dieci anni

Cross a ridosso soglia 0,8, (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 apr - La guerra dei dazi innesca il rally del franco svizzero, alimentando le scommesse che la banca centrale del Paese tagli i tassi di interesse a zero o meno per frenare l'ascesa della valuta, secondo quanto spiega un'analisi del Financial Times. Il franco, storicamente un rifugio per i mercati finanziari a causa della stabilita' politica ed economica del Paese alpino, ha raggiunto una forza quasi record nei confronti del dollaro questa settimana, con il biglietto verde che e' scivolato vicino alla soglia degli 0,8 dollari per la prima volta dall'apprezzamento shock del franco nel 2015. Al momento il cambio dollaro/franco si attesta a 0,827 e la valuta elvetica vale scambia col biglietto verde a 1,2079. Un andamento che preoccupa le autorita' della Svizzera, un Paese molto dipendente dalle esportazioni con gli Usa e gia' bersaglio degli elevati dazi reciproci con aliquota al 31% (al momento sospesi) di Donald Trump. Queste 'correnti incrociate' mettono la banca centrale in una posizione 'incredibilmente difficile - ha dichiarato Kit Juckes, chief FX strategist di Socie'te' Ge'ne'rale - Il governo svizzero non vuole che si verifichino di nuovo forti pressioni disinflazionistiche e quindi e' frustrato'. I rendimenti del debito pubblico a breve termine sono scesi in territorio negativo negli ultimi giorni, poiche' gli operatori scommettono che la Banca Nazionale Svizzera rispondera' con tagli dei tassi di interesse. I rendimenti svizzeri a due anni, che riflettono le aspettative sui tassi d'interesse, sono stati scambiati marginalmente sotto lo zero il venerdi'.

red-Cog

(RADIOCOR) 27-04-25 13:14:19 (0224) 5 NNNN