Cambi: Giappone e Stati Uniti intervengono a sostegno dello yen -2-
Primo intervento da 28 anni, yen/dollaro ai minimi dal 1986 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 ago - Un intervento congiunto delle autorita' dei due paesi sul mercato dei cambi non si registrava da 28 anni. Lo yen e' sceso ai minimi da 40 anni contro dollaro a quasi 164 yen per biglietto verde - il livello piu' basso dal 1986 - penalizzata dai differenziali dei tassi di interesse tra Giappone e Stati Uniti, nonche' dalle preoccupazioni relative alla politica fiscale del Primo ministro giapponese Sanae Takaichi.
Sebbene l'entita' degli interventi non sia stata resa nota, la dichiarazione di intenti di proseguire nell'iniziativa potrebbe riuscire ad orientare la tendenza del mercato e frenare la speculazione contro lo yen.
red-Ggz
(RADIOCOR) 03-08-26 08:22:32 (0116) 5 NNNN