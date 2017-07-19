Calzaturiero: Confindustria, fatturato 2025 atteso a 12,8 mld (-3,1%) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 dic - Secondo il rapporto, le importazioni sono cresciute del 12,8% in quantita' (raggiungendo i 271,6 milioni di paia); una dinamica legata non ai consumi interni - rimasti piatti - ma al potenziamento dei flussi logistici per la riesportazione, specialmente nello sportswear. Sul fronte interno, gli acquisti delle famiglie italiane nei primi 9 mesi hanno recuperato il gap col 2024, pareggiandone i livelli, solo grazie a un terzo trimestre positivo (+2% in quantita'); restano pero' ancora distanti dal pre-Covid (-7,7%). La produzione industriale sconta ancora le difficolta' della prima parte dell'anno, con un indice Istat a -8,5% nei primi 9 mesi. Il lungo periodo di congiuntura sfavorevole ha lasciato strascichi sulla demografia d'impresa, con un calo a fine settembre del -3,4% nel numero di calzaturifici attivi e del -2,3% negli addetti rispetto al consuntivo 2024, tra industria e artigianato. Tuttavia, segnali di normalizzazione arrivano a proposito della cassa integrazione: dopo l'impennata del primo trimestre (+66%), le ore autorizzate nella filiera pelle sono diminuite del -20% nelle due frazioni successive, per un complessivo +2,5% nel cumulato a 9 mesi. La Toscana si conferma il distretto con il maggior ricorso agli ammortizzatori (9,1 milioni di ore, +56,8%), seguita da Campania (-14,2%) e Marche (+10,8%), in un quadro di gestione prudente della forza lavoro in vista della ripresa.

