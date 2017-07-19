Calzature: Confindustria, -2,8% fatturato 2025 a 12,84 miliardi -2

-1,1% l'export a 11,5 miliardi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 feb - Sempre analizzando il versante occupazionale, il ricorso agli ammortizzatori sociali, pur essendo diminuito del -6,2% rispetto al 2024, resta su livelli di guardia, con oltre 33,8 milioni di ore di cassa integrazione autorizzate nella filiera pelle: una cifra che rimane quattro volte superiore ai livelli pre-pandemici.

L'export si conferma la colonna portante del sistema, assorbendo circa l'85% della produzione nazionale. Nel 2025 le vendite oltreconfine hanno raggiunto, secondo le proiezioni a 12 mesi, gli 11,5 miliardi di euro, limitando la perdita in valore al -1,1%.

Analizzando la geografia dei mercati, emerge un mondo spaccato in due. Da un lato c'e' l'Unione Europea, che nei primi 10 mesi dell'anno (cui si fermano i dati ufficiali Istat disponibili) ha dimostrato una incoraggiante vitalita', crescendo sia in valore (+1,9%) che in volume (+7,6%), con performance brillanti in mercati di prossimita'. Dall'altro, i mercati extra-UE hanno sofferto una contrazione media del -3,3% in valore. Nel Far East, invece, le vendite sono crollate del -18%. La Cina, in particolare, ha mostrato una frenata del -23,4% in valore, vittima di una crisi di fiducia dei consumatori locali e di un mutamento nelle abitudini di acquisto del lusso. Di segno opposto, invece, il dinamismo del Medio Oriente (+12,9% in valore), con gli Emirati Arabi (+18,6%) che si confermano hub fondamentale per l'alto di gamma. Negli Stati Uniti, l'andamento e' stato altalenante: pur chiudendo i primi 10 mesi con un +4,4% in valore (ma con un -2,4% in volume), l'introduzione dei nuovi dazi doganali dopo l'accordo Usa-Ue di fine luglio ha creato un clima di incertezza che appesantisce le prospettive di breve termine.

'A livello internazionale, l'export continua a essere il nostro polmone vitale - aggiunge Ceolini - ma la geografia dei mercati sta mutando rapidamente. La resilienza dell'Europa e la crescita vigorosa del Medio Oriente compensano solo parzialmente il preoccupante rallentamento del Far East e della Cina in particolare. Parallelamente, guardiamo con estrema cautela agli Stati Uniti.

L'introduzione di misure protezionistiche proprio in un mercato chiave per il nostro alto di gamma aggiunge un ulteriore elemento di incertezza in una fase gia' delicata'.

La produzione nazionale di calzature nel 2025 ha raggiunto 118,3 milioni di paia (-5,5%). Sul fronte dei consumi interni, le famiglie italiane rimangono prudenti. La spesa per calzature e' cresciuta solo dello 0,5% a fronte di volumi stabili (-0,1%), segno che l'inflazione ha costretto i consumatori a una selezione piu' accurata degli acquisti.

L'unico comparto che sembra non conoscere crisi e' quello delle calzature sportive e sneakers, che con un +1,4% in valore e' il solo segmento ad aver pienamente recuperato e superato i livelli del 2019. Per quanto riguarda il futuro, l'indagine tra le imprese associate rileva che solo una piccola parte degli imprenditori (13%) si aspetta una crescita del proprio fatturato nella prima meta' del 2026, mentre la maggioranza (52%) prevede stabilita'. Il sentiment prevalente indica che la vera ripresa, solida e strutturale, non si manifestera' prima dell'inizio del 2027.

La sfida per le aziende sara' dunque quella di navigare un 2026 di transizione, investendo su sostenibilita' e innovazione per farsi trovare pronti al momento del rilancio.

'Abbiamo davanti a noi un anno cruciale - conclude Ceolini - in cui dovremo essere bravi a resistere, a innovare e, soprattutto, a proteggere la nostra filiera. Chiediamo alle Istituzioni un supporto concreto. Non solo ammortizzatori sociali per gestire le fasi di bassa produzione, ma politiche industriali mirate che favoriscano il passaggio generazionale e gli investimenti in digitalizzazione e sostenibilita'. Il Made in Italy calzaturiero ha tutte le carte in regola per continuare ad essere protagonista sui mercati mondiali'.

