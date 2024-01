Call center: Urso incontra Labriola, Occhiuto e Mantovano su vicenda Abramo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 gen - Confronto oggi al Mimit sulla vicenda del call center Abramo. Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha incontrato l'ad di Tim, Pietro Labriola, Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. Lo scopo del confronto, spiega il ministro in un tweet, era quello di "fare il punto sulla vertenza Abramo Customer Care, una vicenda che riguarda oltre 1000 lavoratori tra le province di Crotone, Catanzaro e Cosenza". Prima della pausa natalizia, Telecom aveva fatto sapere di aver prorogato di 3 mesi le attivita' consumer di Abramo. Una decisione che, seppur non risolutiva per i 1070 dipendenti di Abramo, riusciva a dare tempo per trovare le soluzioni opportune.

