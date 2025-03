Call center: Mimit, da digitalizzazione possibile soluzione per lavoratori CallMat

Proposta avanzata dalla Regione Basilicata (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 mar - Una soluzione per i lavoratori del call center CallMat potrebbe arrivare dalla digitalizzazione dell'archivio regionale e sanitario della Basilicata. E' quanto emerso nel corso dell'incontro di oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale hanno partecipato l'amministrazione regionale, la societa', il gruppo Tim e le organizzazioni sindacali nazionali e locali. In particolare, CallMat, a Matera, aveva attivato gli ammortizzatori sociali per oltre 250 lavoratori in seguito alla riduzione delle commesse da parte della societa' di telecomunicazioni. La Regione Basilicata ha illustrato il proprio piano, volto a trovare una soluzione occupazionale a partire dalla seconda meta' del 2025 legata alla digitalizzazione dell'archivio regionale e sanitario, individuando le risorse necessarie alle quali potranno aggiungersi quelle nazionale. Si tratta di una soluzione analoga a quella gia' adottata per i lavoratori Abramo in Calabria e, perche' possa essere replicata, il Mimit ha chiesto a Tim di sostenere l'iniziativa con commesse affinche' si giunga all'avvio del progetto con una condizione di occupazione stabile in CallMat. Il tavolo e' stato aggiornato al 6 maggio prossimo.

