Call center: Fistel, su commessa 060606 urgente convocazione al Ministero

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 set - "L'attuale situazione della commessa dello 060606 e' allarmante e mette a rischio il lavoro di circa 150 occupati, di cui una quarantina a Roma. Nonostante durante la pandemia i servizi di call center siano stati determinanti per la vita del Paese, e questo sia stato riconosciuto nel momento piu' acuto della crisi, oggi improvvisamente lo scenario e' cambiato e sembra ci si sia dimenticato dell'essenzialita' di tali servizi, disapplicando la clausola sociale prevista nell'accordo del 2016'. Lo afferma Alessandro Faraoni, segretario generale della Fistel Cisl Lazio.

'La commessa dello 060606 e' infatti stata attribuita in ultima analisi - ricorda il sindacalista - dalla Consip a un soggetto, aCapo, che non applica il contratto delle telecomunicazioni, con le conseguenze che ne derivano in termini di minori tutele e contributi per i dipendenti'.

Inoltre per i lavoratori 'si parla di un taglio dello stipendio nell'ordine del 10-20%, e bisogna sottolineare che parliamo di persone che lavorano con part time a 4 ore, prendendo meno di 600 euro al mese'. Ora, 'in prima battuta chiediamo un confronto urgente con il ministero del Lavoro sul caso dello 060606. I dipendenti sono gia' in sciopero e organizzeremo al piu' presto un sit-in davanti alla sede del ministero'.

